فريق الإعلام الحكومي: عطلة يومي الاثنين والثلاثاء لأبناء المكون المسيحي فقط

2023-12-24 11:14:06 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن فريق الإعلام الحكومي اليوم الأحد، أن عطلة مناسبة أعياد الميلاد المجيدة ليومي غد الاثنين والثلاثاء المقبل ستكون لأبناء المكون المسيحي فقط.

وقال المتحدث باسم فريق الإعلام الحكومي حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، بأن يكون يومي 25 و26 من كانون الأول الجاري، عطلة رسمية للمواطنين من المكوّن المسيحي فقط، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".

وأضاف ان "دوائر الدولة سيكون فيها دواماً رسمياً ليومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لباقي المكونات باستثناء أبناء المكون المسيحي".