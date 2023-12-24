2023-12-24 11:26:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب معين الكاظمي، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، النسبة المنصفة للفوائد على قروض المتقاعدين في العراق.

وقال الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" منح المتقاعدين في مؤسسات الدولة قروضًا مالية، ستقود الى حل مشاكلهم المالية وتفتح لهم افاق العمل خاصة وان بعضم اعمارهم لاتتجاوز الـ 55 عامًا، لكن حجم الفوائد على القروض تزيد من الاعباء المالية، فعلى سبيل المثال القرض 50 مليون يصل مع فوائده الى 80 مليون ما يخلق اشكاليات مع المصارف التي تعطي القروض بهدف الارباح".

واضاف، ان" منح القروض بشكل عام خطوة بالاتجاه الصحيح وتدعم الاقتصاد في ثلاثة ابعاد لأن اغلبها تستثمر في فتح قنوات للعمل في القطاع الخاص لكن يجب اعادة النظر في نسب الفوائد على تلك القروض والتي نرى بانها يجب ان تكون اعلى من فوائد القروض على المصرف العقاري الذي حدد1% لكن على قروض المتقاعدين 3% لتكون منصفة وليس 8% التي تدفع الى اضافة 40% على حجم القرض الكلي كما يحدث الان".

واعلنت هيئة التقاعد الوطنية في (17 كانون الأول 2023)، موافقتها على شمول موظفيها بقروض 200 راتب شرط الا يتجاوز المبلغ 150 مليون دينار.

وبحسب وثيقة صادرة من الهيئة وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه "حصلت موافقة مجلس ادارة مصرف الرافدين على شمول موظفي هيئة التقاعد الوطنية في بغداد والمحافظات (شرط) التوطين لدى مصرف الرافدين بقروض 200 راتب على ان لا يتجاوز مبلغ القرض 150 مليون دينار بذات الضوابط والتعليمات الخاصة بمنح موظفي المصرف".