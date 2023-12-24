استقرار أسعار الذهب في بغداد واربيل مع انخفاض الدولار أمام الدينار العراقي

2023-12-24 11:28:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ،و اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد ، (24 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 436 الف دينار، وسعر الشراء 432 الف دينار.

وأشار، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند406 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء402 ألف .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 440 الف دينار و450 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين410 آلاف، و 420 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار، وسجل عيار 22 بيع 470 ألف دينار ،وسجل عيار 21 بيع 450 ألف دينار، وعيار 18 بيع 390 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.