التربية تعلن تخصيص درجات وظيفية لعمال الخدمة في التعيينات

2023-12-24 12:44:06 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن تسجيل نقص في عمال الخدمة لدى الوزارة، فيما أشارت الى أن تعويض النقص من خلال تخصيص درجات بالتعيينات المقبلة.

وقال الناطق باسم الوزارة، كريم السيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توجيهات وزارة التربية مستمرة للمدارس بضرورة التنظيف والإدامة خصوصاً للمدارس التي يتوفر فيها عامل خدمة بشكل عام"، مبيناً أن "الوزارة لديها نقص في عمال الخدمة على اعتبار أن هنالك مدارس جديدة تفتح وتضاف إلى الخدمة، إضافة إلى إحالة معظم كبار السن على التقاعد".

وأضاف السيد، أن "وزارة التربية ستعوض النقص لعمال الخدمة في التعيينات المقبلة"، مؤكداً أن "وجود اهتمام وتوجيهات بشأن نظافة المدارس وإدامتها يعد عنصراً أساسياً في عمل وزارة التربية".

وأعرب، عن أمله في أن "تكون المدارس دائماً نموذجاً للنظافة والترتيب خصوصاً المدارس الجديدة التي تدخل إلى الخدمة".