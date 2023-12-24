تطمين من البرلمان: الدولار يتجه نحو السعر الرسمي والأزمة "أمريكية مفتعلة"

2023-12-24 12:52:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، على الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، فيما وضفت أزمة الدولار بأنها مفتعلة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الانخفاض المستمر في سعر صرف الدولار بالسوق الموازي يؤكد نجاح الحكومة في إيجاد حلول سريعة لازمة الدولار المفتعلة من قبل الجانب الأمريكي، والعراق خلال الفترة الماضية عمل على إيجاد حلول لهذه الازمة عبر تنويع سلة العملات الأجنبية في التعاملات الخارجية وغيرها من الخطوات العملية".

وأكد الكاظمي، ان "سعر الصرف في السوق الموازي، سيبقى بانخفاض بشكل تدريجي خلال الفترة القليلة المقبلة، وهناك إمكانية كبيرة للوصول الى السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي، خصوصاً ان تحركات السلطة النقدية مستمرة لتقوية الاقتصاد العراقي الوطني".

وتوقع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، يوم أمس السبت (23 كانون الأول 2023)، انخفاضًا تدريجيًا مستمرًا في اسعار صرف الدولار خاصة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2024.

وقال المشهداني في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اسعار صرف الدولار في السوق الموازي بالعراق بانخفاض مستمر ولو كان بشكل طفيف لكنه تدريجي ومستمر، لافتا الى ان اجراءات البنك المركزي وقرارته وآليات عمل الحكومة كلها اسهمت مجتمعة في دفع اسعار الصرف للانخفاض".

واضاف، انه" رغم زيادة الطلب على شراء الدولار مع نهاية 2023 بسبب سفر عدد ليس بالقليل من العراقيين للخارج لاسباب متعددة، ومنها قضاء عطلة نهاية السنة، لكن في كل الاحوال فأن سعر الصرف سينخفض مرة اخرى وبشكل تدريجي ليصل الى 145 الف دينار لكل 100$ في النصف الثاني من شهر كانون الثاني 2024.

وكشف الخبير في الشأن المالي، ناصر الكناني، يوم الخميس (21 كانون الأول 2023)، عن سبب انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "أبرز أسباب هذا الانخفاض، هو تقليل والحد من الحوالات السوداء، وهذا بسبب الاتفاق العراقي الأخير على تمويل التجارة الخارجية بغير الدولار خصوصاً مع الجانب التركي".

وتوقع "استمرار انخفاض سعر الصرف بشكل تدريجي، خصوصاً مع الحد من الحوالات السوداء، لكن وصول سعر الصرف في السوق الموازي الى السعر الرسمي يتطلب مزيد من الوقت".

وبين الكناني، ان "الانخفاض سيكون تدريجياً وبشكل بطيء جداً خلال الفترة المقبلة".

ويشهد السوق الموازي في بغداد والمحافظات تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة مساء اليوم، 152,400 دينارا لكل مائة دولار، وفي أربيل 152,650 ديناراً، وفي البصرة 152,300 ديناراً.

وكان البنك المركزي العراقي، أعلن في 14 من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحنات الدولار النقدي للعام المقبل.