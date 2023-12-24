2023-12-24 13:02:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، عدم وجود أي خلافات ما بين قوى الاطار التنسيقي الشيعي بشأن تشكيل الحكومات المحلية.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "قوى الاطار التنسيقي متفقة على قضية تشكيل الحكومات المحلية والإسراع بحسم هذا الملف ولا خلافات ما بين تلك القوى على هذا الملف بل هناك لجنة مشكلة هي من ستعمل على وضع الاليات لهذه المهمة".

وبين الفتلاوي، ان "هناك اهتمامًا كبير من الاطار التنسيقي بالحكومات المحلية كونها المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك فأن هذه الحكومات ستكون مكملة للحكومة المركزية في تنفيذ برنامجها الخدمي، ولهذا فأن تشكيلها سيكون سريعاً".

وأعلن الاطار التنسيقي، يوم الأربعاء الماضي، تشكيل "كتلة الإطار" في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية.

وذكر بيان للإطار ورد لـ"بغداد اليوم"، أنه "عقد اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تشكيل مجالس المحافظات وانتخاب محافظين جدد".

وعبر الاطار التنسيقي عن "شكره الكبير للشعب العراقي الابي الذي التزم باستحقاقه الدستوري وساهم بشكل فاعل في الادلاء بصوته بكل حرية"، مثمناً الدور الكبير الذي اضطلعت به الحكومة في تنفيذ ومراقبة الانتخابات بشكل امن والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ادائها المميز والقوى الامنية الباسلة لتأديتها دورها باكمل وجه".

واعلن الاجتماع عن تشكيل كتلة الاطار التنسيقي في جميع المحافظات للاسراع بتشكيل المجالس المحلية لتقديم الخدمات استمراراً واستكمالا ً لجهود الحكومة الاتحادية التي تميزت بها طيلة السنة الماضية.