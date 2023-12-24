2023-12-24 13:04:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأضحت ابتهال طالب زغير أول امرأة تخترق ذكوريةَ العمل الرياضي في كرة القدم بمجال المنسق الأمني لمباريات دوري نجوم العراق لتصبح الأولى في العراق والثانية في المنطقة والثالثة في القارة الآسيويّة.وذكر إعلام دوري المحترفين العراقي في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد أن" ابتهال طالب، التي تعملُ موظفةً بدرجة مبرمج أقدم في وزارة الداخلية، قادت بنجاح مباراة فريقي أمانة بغداد وكربلاء التي جرت يوم أمس على ملعبِ الأول ".وأضاف أن" طالب أدّت عملها بنجاحٍ باهرٍ نالت على إثره استحسانَ المتابعين للمباراة"، لافتاً الى أن" المنسق الأمني ابتهال طالب سبق لها أن اشتركت في العديدِ من الدورات التي صقلت خبرتها من أجل ظهور مميز للمرأة العراقيّة في هذا المحفل المهم".