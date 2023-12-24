تعتمد 4 مسارات.. انطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة أمن الانتخابات في ديالى

2023-12-24 13:16:32 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، اطلاق أول ممارسة أمنية بعد انتهاء خطة تأمين الانتخابات المحلية بمحاورها الستة.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العقيد هيثم الشمري لـ"بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة ديالى أشرفت على تنفيذ ممارسة امنية واسعة في 6 مناطق ضمن ارياف بعقوبة ومحيطها ضمن رؤية أمنية تعتمد 4 مسارات هي، تعقب المطلوبين، والتفتيش عن الأسلحة غير المرخصة، وتمشيط المناطق، واعطاء رسالة طمأنة للأهالي".

وأضاف، أن "الممارسة هي الاولى بعد انتهاء خطة أمن الانتخابات بمحاورها الـ6 والتي استمرت أكثر من اسبوعين في دعم أمن اكثر من 500 مركز اقتراع، تضم اكثر من 2100 محطة انتخابية منتشرة في عموم اقضية ونواحي ديالى".

وأشار الشمري، الى أن "هناك ممارسات أمنية مهمة لتعزيز أمن المدن الكبرى نظرا لما تحققه من نتائج في ملف اعتقال المطلوبين وتامين محيط المدن الكبرى".

وأعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، في وقت سابق أن الانتخابات جرت دون أي خرق أمني، مؤكدًا أن الخطة الخاصة بالانتخابات تميزت بمرونة عالية.



