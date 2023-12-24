مركز حقوقي يحذر من التعامل مع متعاطي المخدرات كمجرمين

2023-12-24 13:24:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، من التعامل مع متعاطي المخدرات كمجرمين.

وقال نائب رئيس المركز المحامي حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مرضى ومدمني المخدرات يحتاجون للعلاج في مصحات نفسية يجب توفيرها في كل محافظة"، مشيراً الى أن "عملية زجهم بالسجن مع المجرمين المحكومين بجرائم جنائية مختلفة ومنهم تجار المخدرات يجعل منهم مشاريع اجرامية مستقبلية".

وطالب، الرديني "الحكومة ووزارة العدل بضرورة توفير أماكن اعتقال خاصة المحكومين بتهمة التعاطي بمعزل عن المحكومين بجرائم جنائية أخرى والتنسيق مع وزارة الداخلية الشرطة المجتمعية ووزارة الصحة عن طريق تأهيلهم للاندماج مع المجتمع والتخلص من افة الإدمان".

واكد، وفقاً للبيان "على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة بتوفير مراكز تأهيلية تابعة لوزارة الصحة في كل محافظة تكون هي جهة إيداع المحكومين مستقبلا".