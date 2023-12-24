مركز البينات يعلن إطلاق خدمة إيصال التيار الكهربائي للمنازل

2023-12-24 13:39:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد (25 كانون الأول 2023)، إطلاق خدمة إيصال التيار الكهربائي للمنازل بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

وذكر المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمت مناقشة تسريع تحويل الخدمات إلى إلكترونية، وأتمتة الأنشطة، وضبط بيانات المستهلكين، وإنشاء منصة رقمية تكون قاعدة جامعة لجميع بيانات مستخدمي الطاقة في العراق؛ لتقليل الهدر والضائعات بواسطة تنظيف وتدقيق المعلومات واستخدام الذكاء الاصطناعي للتحقق من أنواع المُستهلكين، وكيفية تحصيل الديون المستحقة على الاستهلاك بنوعيه (الحكومي والخاص)، وتعظيم إيرادات الدولة من خلال استرداد أجور الطاقة المنتجة باعتماد التقنيات الحديثة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على إطلاق خدمات رقمية جديدة لصالح الوزارة تمثّلت بخدمة الإيصال الإلكتروني للطاقة، مُشيرا إلى أن هذه الخدمة تمكن المواطن من متابعة الإجراءات لنصب مقياس الطاقة وتفعيله، وأن المسؤولية الملقاة على عاتقه تتمثل بتصميم الخدمة، وتأمينها بالتنسيق مع المختصين في دائرة توزيع بغداد، حيث إن نجاح هذه التجربة تمكن الوزارة لاحقا من إعمامها على باقي القطاعات في بغداد والمحافظات."

وسبق لوزارة الكهرباء أن أعلنت بتاريخ 13 من الشهر الجاري إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على إيصال التيار الكهربائي للمنازل في جانب الكرخ لمناطق (البياع، والسيدية، والإعلام)، كما إن مركز البيانات الوطني أطلق في وقتٍ سابق خدمة تشاركية بين وزارة الكهرباء ودوائر الماء والتسجيل العقاري بتغيير اسم مشترك الماء والكهرباء.