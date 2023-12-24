2023-12-24 13:42:11 - المصدر: واع

بغداد – واعسمى الاتحاد العربي للركبي، الإعلامي العراقي محمد حنون الجزائري مديراً للمكتب الإعلامي ليكون أول إعلامي يتسلم هذا المنصب الذي استحدث مؤخراً .وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أن" إدارة الاتحاد العربي اختارت حنون لمهمة مدير المكتب الإعلامي لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الإعلام الرياضي فضلاً عن إسهامه في نشر وتغطية أنشطة وفعاليات الركبي محلياً وعربياً".يذكر أن حنون يعد من مؤسسي الاتحاد العراقي للركبي وعمل مديراً إعلامياً للاتحاد وحالياً يشغل منصب الأمين العام للاتحاد العراقي للعبة .