النفط يسعى لتصحيح المسار قبل فترة التوقف

2023-12-24 14:00:25 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النفط الرياضي جمعة الثامر، أن فريقه يسعى لتصحيح المسار واستعادة نغمة الانتصارات قبل فترة التوقف المصاحبة لمنافسات بطولة آسيا في قطر 2024.

وقال الثامر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" مباراة اليوم أمام نوروز تعد في غاية الأهمية وفرصة جيدة لتصحيح المسار وتعويض نزف النقاط في الجولات السابقة "، مبيناً أن" الجهازين الفني والإداري يطمحان لاستغلال هذه المباراة ‏وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من مكانة الفريق في سلم الترتيب قبل توقف الدوري المتزامن مع انطلاق منافسات بطولة آسيا في قطر".

وأضاف الثامر أن" الفريق استعد بشكل جيد لهذا اللقاء رغم ضيق الوقت، إذ توجه الفريق بعد انتهاء مباراة زاخو في بغداد، مباشرةً إلى السليمانية وخاض وحدتين تدريبيتين تحضيراً للقاء نوروز"، مشيراً الى أن" تشكيلة الفريق مكتملة ولا تشكو من أي غيابات والجهاز الفني وضع الخطة المناسبة لتجاوز الخصم وتقديم مباراة تليق بمستوى نادي النفط ".

ويحتل فريق النفط المركز التاسع في جدول الترتيب العام لفرق الدوري برصيد 14 نقطة، من ثلاثة انتصارات وخمسة تعادلات .