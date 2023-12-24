ثلاثة قضاة يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس إقليم كوردستان

2023-12-24 14:04:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدى اليوم الأحد، ثلاثة قضاة اليمين الدستورية أمام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مراسم بعد إصدار مرسوم إقليمي لتعيينهم قضاة في محكمة الاستئناف.

والقضاء هم كل من "جاسم محمد مصطفى" و "طاهر علي حسن" و "جاسم جزا جافر".

وفي المراسم التي حضرها رئيس مجلس القضاء ونوابه ورئيس الادعاء وبعد مراسم أداء اليمين، هنأ رئيس الاقليم القضاة وتمنى لهم الموفقية، واكد على المحافظة على استقلال السلطة القضائية والمحاكم ودعمه الكامل، مما يضمن تطبيق العدالة و أمن وثقة المواطنين.

وفي إطار الاهتمام بالمؤسسة القضائية وتلبية احتياجات السلطة القضائية، ووفقاً للفقرة السادسة عشرة من المادة 10 من قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم واحد لسنة 2005 المعدل وعلى ضوء طلب مجلس قضاء إقليم كوردستان، وقع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مرسوما إقليمياً بتعيين القضاة الثلاثة لمحكمة استئناف إقليم كوردستان.