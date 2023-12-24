وزير التعليم الكوردستاني: نعمل على تطوير التعليم المهني للتقليل من العمالة الأجنبية

2023-12-24 14:18:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان آرام قادر، يوم الأحد، أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم المهني للتقليل من وفادة العمالة الأجنبية إلى الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ندوة حول التعليم المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي انعقد في مدينة اربيل.

وقال الوزير في كلمته، إنه "عملنا منذ بداية تشكيل الحكومة الحالية للإقليم على تطوير التعليم المهني على المستوى الدولي، حتى لا ننتظر العمالة الأجنبية".

وأردف بالقول "يتعين علينا جميعا أن نبذل جهودا جدية لتطوير التعليم العام مع لجنة التنسيق والمجلس الوزاري الأعلى"، مشددا على ضرورة "العمل من أجل الطلاب الخريجين على توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بعد التخرج".