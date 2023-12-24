واشنطن تتعهد باستمرار تقديم خدمات الدولار للعراق

2023-12-24 14:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعهدت السفيرة الأمريكية لدى بغداد آلينا رومانسكي، يوم الأحد، باستمرار بلادها تقديم خدمات الدولار للعراق.

وكتبت رومانوسكي في حسابها على منصة "أكس"، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخزانة الأمريكية تواصل تعاونها مع البنك المركزي العراقي"، مشيرة إلى "قيام العديد من البنوك العراقية بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي".

وختمت بالقول، "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، كشفت يوم الأربعاء، 29 تشرين الثاني 2023، عن رفض واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقدا من البنك الاحتياطي الفدرالي بحجة أنه يتعارض مع جهودهم لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.

ونقلت الصحيفة الامريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدرا مربحا للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وكذلك إلى إيران".

وأكد البنك المركزي العراقي في مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن شحنات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي تسير وفق جدول وتوقيتات زمنية محددة ومتفق عليها بين المؤسستين النقديتين.