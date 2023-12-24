السفيرة الأمريكية تلوح بانفراج أزمة الدولار وتتعهد باستمرار تدفق العملة العراق

2023-12-24 14:44:43 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

لوحت السفيرة الامريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، بانفراج أزمة الدولار، فيما تعهدت باستمرار تدفق العملة إلى العراق.

وقالت رومانوسكي في تدوينة أطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "العديد من البنوك العراقية قامت الآن بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وهي خطوة إيجابية في إحراز تقدم في إصلاح القطاع المصرفي".

وأضافت: "سنستمر في تقديم خدمات الدولار الأمريكي للعراق بما يخدمُ مصلحة الاستقرار الاقتصادي".

ويشهد السوق الموازي في بغداد والمحافظات تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار وبلغ سعر البيع في مكاتب الصيرفة بالعاصمة اليوم، 152,750 دينارا لكل مائة دولار، أما أسعار الشراء بلغت 150750 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن في 14 من الشهر الجاري، التوصل إلى اتفاق مع البنك الفيدرالي الأميركي والخزانة الأميركية بشأن تلبية احتياجات العراق من شحنات الدولار النقدي للعام المقبل.











