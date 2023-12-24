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مصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير جنوبي كركوك

مصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير جنوبي كركوك
مصرع وإصابة أربعة مدنيين بحادث سير جنوبي كركوك
2023-12-24 14:56:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، اليوم الاحد،  بمصرع واصابة أربعة مدنيين جراء حادث مروري على طريق بغداد- كركوك  جنوبي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلاً لقي مصرعه، فيما أصيب ثلاثة  آخرون  جراء تصادم عجلتين على طريق كركوك-بغداد بين قضاء داقوق وكركوك .

وأضاف، أن جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي والمصابين إلى المستشفى، فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث.

ويتصدر طريق بغداد - كركوك الحوادث المرورية في العراق بسبب زخم السير بين المحافظات وإقليم كوردستان.

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