2023-12-24 15:02:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

خلية الإعلام الأمني

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بينهم إرهابي … الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على ( ١٤ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في بغداد والأنبار ونينوى وصلاح الدين

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بواجبات منفصلة وجهود حثيثة وإستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب قيادات العمليات والفرق ( المقر المسيطر طوزخورماتو و٦ و ٧ و ١٠ و ١٥ و ١٧ ) التابعة إلى مديرية الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات البرية الماسكة لقواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء العراقي وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في قضاء الفلوجة و( ١٣ ) متهماً بقضايا قانونية مختلفة في قضاء المحمودية واليوسفية واللطيفية وقضاء طوزخورماتو والقائم وعانه والطارمية وناحية المشاهدة ومنطقة النعيم ، وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً.





إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية

٢٤ كانون الأول ٢٠٢٣