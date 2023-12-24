رئيس الجمهورية يهنئ المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة

2023-12-24 16:26:01 - المصدر: واع

بغداد- واعهنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأحد، المسيحيين بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.وقال رئيس الجمهورية في تدوينه له على منصة إكس تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "نتقدم بالتهاني والتبريكات الى أهلنا المسيحيين في العراق والعالم أجمع بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة، مُتمنين الأمن والسلام لبلدنا وشعبنا وربوع المنطقة والعالم".وأضاف،"نستذكر بهذه المناسبة ضحايا حادثة الحمدانية الأليمة، لهم الرحمة ولذويهم الصبر والسلوان".