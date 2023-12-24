2023-12-24 16:26:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من اجل خلق فرص العمل لطلاب المعاهد والجامعات العراقية بالدخول الى سوق العمل و الاعتماد على انفسهم دون انتظار التعيينات الحكومية فضلا الى تكريم الطلبة الاوائل الحاصلين على المراكز الاولى في مسابقات تقنية المعلومات في الشرق الاوسط والمشاركات الدولية. أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان بالتعاون مع شركة "هواوي" في العراق، المؤتمر الخاص تحت عنوان ( ندوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمهنية ) بهدف تعزيز التعليم الفني والمهني في المجال العلمي والعمل على تعزيز القدرات في مجال التكنولوجيا والاتصالات وفتح التعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتقديم الدعم للأكاديميات التي تعمل وفق أحدث التكنولوجيا المتطورة .

وقال الدكتور رافد الخفاجي مدير الشؤون العامة لشركة هواوي في العراق لوكالة شفق نيوز ان "الهدف الاساسي من هذا المؤتمر، قيام شركة "هواوي" في العراق بتكريم طلبة الجامعات العراقية المتفوقين في المسابقات العلمية على مستوى العراق والشرق الاوسط مسابقات "هواوي" لتكنولوجيا المعلومات الدولية وكانت لجامعات الاقليم نسبة كبيرة بالتفوق".

واضاف ان "الهدف الاخر هو التعاون بين شركة "هواوي" في العراق ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان العراق بدعم هذه الشريحة المهمة من الطلبة بتقديم الدعم للأكاديميات التي تعمل وفق أحدث تكنولوجيا متطورة التي ادخلتها للعراق بفتح معاهد في الجامعات لتقديم كل ما يحتاجه الطالب قبل التخرج مما يساعد على فرصة العمل في القطاع الخاص لكونه متأهلا من هذه المعاهد المتطورة بدون الاعتماد على التعيينات في الوظائف الحكومية".

واكد ان "اقليم كوردستان العراق سيكون له الفخر بكونه أول انطلاقة للأكاديميات على مستوى الشرق الاوسط".

من جانبه شدد الدكتور آرام محمد قادر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان على "ضرورة التعليم المهني في جامعات الاقليم لان اتجاه الحكومة و الوزارة نحو تطوير التعليم المهني لكونه محدودا نوعا ما، لذا نركز على دعمها بفتح المراكز الجديدة الخاصة بالبرامج الفنية وذلك لربط الجامعات و المعاهد الفنية بسوق العمل، علما ان التركيز يصبُّ باتجاه الطالب، وليس كما كان معمولا به سابقا التركيز على الاستاذ فقط في الجامعات،, و التركيز على الطالب من اجل تطوير نفسه وقابلياته من خلال مهاراته للحصول على العمل بسهولة بعد التخرج من الجامعة".

وأضاف أنه "لدينا مذكرة تفاهم مع شركة هواوي في العراق من العام 2017 ولحد الان وهذه الاتفاقية تعمل على دعم جميع الفعاليات في الوزارة، وقمنا بالتعاون مع "هواوي" بإرسال مجموعة من الطلاب الى الصين ومقر شركة "هواوي" لتعرفوا على آلية عملهم المتطورة ".

وتابع الوزير "لدينا 12 من المراكز المهنية والتعليمية الاكاديمية في جامعات اقليم كوردستان ونعمل على تطويرها لتنمية قدرات الاساتذة في الجامعات و الطلاب لكي يكون لديهم تواجد كبير في المحافل العلمية الدولية خاصة أنهم حققوا نسبة كبيرة من الجوائز دوليا".

و شهد المؤتمر حضور آرام محمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كوردستان، والدكتور عبد الحكيم خسرو، مدير دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كوردستان، وخانزاد أحمد الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون المرأة في حكومة إقليم كردستان .

ومن جانبه أشار، ممثل القنصل العام للصين في اربيل سيد ليو جنيونغ إلى دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم المهني في توفير فرص العمل وتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة "هواوي"، و وزارة التعليم العالي والاتفاق بين الطرفين على إقامة علاقة تعاون وحسن نية وتآزر ودعم من شأنها تسهيل تنفيذ الأنشطة المشتركة بين الطرفين.

تشمل أنشطة التعاون تقديم المناهج، وإجراء عدد من الدورات التدريبية والمسابقات العلمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي حول التكنولوجيا واستخدامها وإعدادها في إطار خطط وأنشطة المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو مجلس مشترك تم إنشاؤه في الماضي للإشراف وتسهيل الأنشطة كافة التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين الطرفين كجزء من الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

يذكر أن أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي شراكة بين "هواوي" والأكاديميات في جميع أنحاء العالم. من خلال هذه الشراكة، تقدم الأكاديمية تدريبًا على تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من "هواوي"، وتشجع الطلاب على الحصول على شهادة هالشركة، وتطور المواهب ذات المهارات العملية لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجتمع.

وفي العراق قامت الشركة بافتتاح 16 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالكامل. إلى جانب ذلك، تنظم هواوي "مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" وحملة "بذور من أجل المستقبل" كل عام، وتهدف إلى تزويد الطلاب بمنصة للتنافس بشكل صحي وتبادل الأفكار، وبالتالي تعزيز معرفتهم بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهاراتهم العملية بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على الابتكار من خلال باستخدام التقنيات والمنصات الجديدة.

وقالت الدكتورة ماردين عبدالله أنور، مسؤولة مركز الدعم في أكاديمية "هواوي" انه "قمنا بفتح 12 أكاديمية في اغلب المحافظات في إقليم كوردستان، ووجدنا اقبالا كبيرا من قبل الطلبة للمشاركة فيها لان هذه الأكاديميات تقوم بدعم الاساتذة والطلاب بتقديم الدورات الخاصة بالتدريب و تأهيلهم وفق مناهج متطورة، و سبق و عملت مديرة أكاديمية صلاح الدين و حصلنا على المركز الثاني بالشرق الأوسط والمركز الأول في الصين.

وذكرت أن "تحقيق هذه المراكز المتقدمة عالميا للطلبة العراقيين يأتي بما نقدمه كاكادمية بالتعاون مع شركة "هواوي" في العراق بتدريب الاساتذة والطلبة مجانا بدون مقابل كما نقوم بتدريب الاساتذة (اونلاين) وفق مناهج متقدمة ومتطورة عالميا".

بدوره وصف الطالب عادل محمد عدنان من جامعة الموصل لوكالة شفق نيوز هذا الحدث بأنه "جدا رائع في انك تحصل على تكريم عالمي، و من بعدها تقوم المؤسسة التي قدمت لك كل التسهيلات بفتح مراكز التدريب مجانا بتكريمك ضمن حفل كبير، و بحضور نخبة كبيرة من رؤساء الجامعات العراقية و المسؤولين في الحكومة وعلى مستوى كبير"، مؤكدا أن "هذا تشجيع لنا كطلاب من شركة "هواوي" في العراق بتقديم هذه الفرصة لنا من اجل اظهار مواهبنا وقدراتنا كشباب و طلاب عراقيين في المحافل العلمية و تقديم المدربين والاساتذة ".

ومن جانبه قال سديم وميض وهو طالب آخر مشارك في المؤتمر لوكالة شفق نيوز، "شاركت في المسابقة الدولية لتقنية المعلومات في الصين و حصلنا على المركز الثاني على العالم، واليوم انا جدا سعيد بقيام شركة هواوي في العراق بتكريمنا على حصولنا على هذه المرتبة، والتي جاءت بدعهم بما قدموه لنا من ورش عمل، و فتح مراكز للتدريب حتى استطعنا الحصول على هذه المرتبة المتقدمة في العالم، وهو فخر لنا و لوطنا برفع اسم العراق في المحافل العلمية الدولية" .