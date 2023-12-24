بينما كانت تستعد للإقلاع.. تعرض طائرة عراقية لحادث بمطار بغداد

2023-12-24 16:34:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الخطوط الجوية العراقية، يوم الأحد، بتعرض طائرة كانت تستعد للإقلاع في مطار بغداد الدولي إلى حادث بسيط مما تسبب بتأخر رحلتها لفترة وجيزة من الزمن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حادثاً عرضياً وغير مقصود تسبب به سائق عربة شحن الحقائب عندما اصطدمت العربة بطائرة عراقية طراز Boeing 777 "دريملاينر" أدى إلى حدوث خدش بجسم الطائرة.

وأضاف أن الحادث تسبب بتأخير رحلة الطائرة لبضع من القوات لغرض التأكد من سلامتها، مشيرا إلى أن الحادث لم يؤثر على رحلة الطائرة واقلعت باتجاه وجهتها المقصودة.

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه حيث سبق أن كشفت وزارة النقل في تاريخ 22 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن توجيه الوزير رزاق محيبس السعداوي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى متابعة اصطدام معدة أرضية بمخزن إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، ان السعداوي وجه بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على أسباب حادث اصطدام المعدة الأرضية الخاصة بتحميل الحقائب بالمخزن الأمامي الأيمن للامتعة في طائرة نوع (787) ذات التسجيل YI_ATC في مطار بغداد الدولي.

وأضاف البيان، ان معالي الوزير وجه اللجنة التحقيقية بالاستعانة بمن تراه مناسبا من الاختصاصات الفنية وغيرها، في الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، لأجل الإسراع في إنجاز أعمال التحقيق.

ونوّه البيان بأن موظفي صيانة الطائرات في القسم الفني التابع لشركة الخطوط الجوية العراقية، تمكن من إصلاح الطائرة، مؤكدا أن شركة بوينغ أبدت تأييدها لعملية الصيانة، وإعادتها إلى الخدمة.