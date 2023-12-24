إطلاق سراح الإعلامية "ناله سوبر" بعد تخفيف حكم سجنها

2023-12-24 16:45:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - أربيل

أطلقت محكمة في أربيل، اليوم الاحد (24 كانون الأول 2023)، سراح الإعلامية ناله سوبر، بعد ان حُكم عليها العام الجاري بخمس سنوات.

وقال ذوو الإعلامية في تصريح لوسائل إعلام كردية، تابعتها "بغداد اليوم"، إن "سوبر، أطلق سراحها اليوم، بعد أن حُكم عليها الشهر الماضي، بالسجن (5) سنوات وشهر بتهمة الإخلال بالأمن الوطني".

وسبق أن اعتقلت الإعلامية "ناله سوبر" في الـ 12-5-2022، قبل أن يصدر بحقها حكم بالسجن لـ(5) أعوام وشهر في أيلول من العام الجاري، غير أن الحكم تم تخفيفه لسنة وستة أشهر، لتحكم عليها محكمة أخرى مجددا بـالحبس لـ (6) أشهر بتهمة حيازة سلاح غير مرخص، قبل أن يصدر حكم أخر في تشرين الثاني من العام الجاري بحسبها لـ(5) سنوات وشهر واحد، إلا أن أمرا بالإفراج عنها صدر اليوم وتم ذلك.



