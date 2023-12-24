أبرز نتائج مباريات اليوم لدوري النجوم الكروي
2023-12-24 16:52:01 - المصدر: واع
بغداد – واع
حقق فريق نوروز فوزاً مهماً على نظيره النفط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جرت بينهما في ملعب السليمانية لحساب الجولة الـ(11 ) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " اللاعب ابراهيم توميوا تقدم أولاً لفريق نوروز في الدقيقة الـ(29) ، وعادل اللاعب أوكيكي أفولابي للنفط في الدقيقة الـ (38) ، ثم أضاف سيفان عمر الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة الـ (41) قبل ان يختتم ابراهيم توميوا أهداف نوروز في الدقيقة الـ(55)".
وأضاف، أن " فريق زاخو تغلب في مباراة أخرى على الكرخ بهدف واحد مقابل لاشيء جاء عن طريق اللاعب باتريك مارسيلينو في الدقيقة الـ(17) من المباراة".
حقق فريق نوروز فوزاً مهماً على نظيره النفط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جرت بينهما في ملعب السليمانية لحساب الجولة الـ(11 ) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).
وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " اللاعب ابراهيم توميوا تقدم أولاً لفريق نوروز في الدقيقة الـ(29) ، وعادل اللاعب أوكيكي أفولابي للنفط في الدقيقة الـ (38) ، ثم أضاف سيفان عمر الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة الـ (41) قبل ان يختتم ابراهيم توميوا أهداف نوروز في الدقيقة الـ(55)".
وأضاف، أن " فريق زاخو تغلب في مباراة أخرى على الكرخ بهدف واحد مقابل لاشيء جاء عن طريق اللاعب باتريك مارسيلينو في الدقيقة الـ(17) من المباراة".