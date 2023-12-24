أبرز نتائج مباريات اليوم لدوري النجوم الكروي

2023-12-24 16:52:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحقق فريق نوروز فوزاً مهماً على نظيره النفط بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة جرت بينهما في ملعب السليمانية لحساب الجولة الـ(11 ) من منافسات دوري نجوم العراق للمحترفين بكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " اللاعب ابراهيم توميوا تقدم أولاً لفريق نوروز في الدقيقة الـ(29) ، وعادل اللاعب أوكيكي أفولابي للنفط في الدقيقة الـ (38) ، ثم أضاف سيفان عمر الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة الـ (41) قبل ان يختتم ابراهيم توميوا أهداف نوروز في الدقيقة الـ(55)".وأضاف، أن " فريق زاخو تغلب في مباراة أخرى على الكرخ بهدف واحد مقابل لاشيء جاء عن طريق اللاعب باتريك مارسيلينو في الدقيقة الـ(17) من المباراة".