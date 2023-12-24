2023-12-24 16:58:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، عن بدء مفاوضات الاتحاد الوطني الكردستاني مع الأطراف السياسية الأخرى في كركوك بهدف الحصول على منصب المحافظ.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بدأت بالتفاوض وإجراء الاتصالات مع الأحزاب الأخرى، ومنها الحزب الديمقراطي الكردستاني والجبهة التركمانية، وكتلة بابليون".

وأضاف أن "الاتحاد الوطني يريد تشكيل الأغلبية التي تتيح له الوصول إلى 10 مقاعد على الأقل تضمن له تشكيل الحكومة المحلية في كركوك وتسمية محافظ من حزبه، خلفا للمحافظ الحالي راكان الجبوري، واستعادة المنصب الذي فقده الكرد بعد أحداث 16 أكتوبر عام 2016".

وأشار إلى أن "هناك مجموعة من الشروط التي فرضتها الأحزاب الأخرى، فقد طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني بإلغاء الدعوى المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية من قبل الاتحاد الوطني والتي تخص مقاعد كوتا الأقليات في برلمان الإقليم كشرط للتحالف مع الاتحاد في مجلس محافظة كركوك".

وبين أن "الاتحاد الوطني أعطى للتركمان مناصب نائب محافظ كركوك و3 مدراء عامين لدوائر مهمة في كركوك، لكن الجبهة التركمانية ترفض وتطالب بمنصب رئيس مجلس المحافظة".