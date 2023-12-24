مقتل إحدى مؤسسات فرقة "ديكسي تشيكس" بحادث سير

2023-12-24 17:00:09 - المصدر: العربي الجديد

قتلت لورا لينش، إحدى مؤسسات فرقة موسيقى الكانتري الأميركية "ديكسي تشيكس" Dixie Chicks بحادث سير في تكساس، ونعتها زميلات سابقات لها بأنها كانت "نوراً ساطعاً" قد انطفأ.

وأعلنت إدارة السلامة العامة في تكساس وفاة لورا لينش (65 عاماً) بحادث سير الجمعة على طريق سريع غير مقسوم على بعد 115 كيلومترا شرق إيل باسو. وأضافت السلطات أنها لم تكن تضع حزام الأمان، وأعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وكانت لينش وروبن لين مايسي والشقيقتان مارتي وإيميلي إروين العضوات المؤسسات لفرقة "ديكسي تشيكس" عند إطلاقها في 1989، كما أفاد موقع تي إم زي الترفيهي.

غادرت لينش الفرقة التي بات اسمها اليوم "ذا تشيكس" في العام 1995، وحلت مكانها ناتالي ماينز.

مع ماينز كمغنية رئيسية وبمعاونة الشقيقتين إروين، نالت الفرقة شهرة واسعة في أواخر التسعينيات، وأصبحت واحدة من الفرق النسائية التي تحقق أعلى مبيعات في التاريخ مع الموسيقى التي تمزج بين الروك والكانتري.

لكن المغنية الرئيسية في الفرقة، ناتالي ماينز، هي التي قالت أمام حشد خلال حفل موسيقي في لندن عام 2003 عشية غزو العراق، إنها "تشعر بالخجل" من أن الرئيس السابق جورج دبليو بوش يتحدر من تكساس، وإن الفرقة "لا تريد هذه الحرب، هذا العنف".

انتشر هذا التعليق على نطاق واسع، وأدرجت الفرقة على اللائحة السوداء لصناعة الموسيقى وتخلت محطات عن بث أبرز أغانيها.

في منشور على "إنستغرام"، عبرت عضوات الفرقة الحالية عن "صدمتهن وحزنهن" لوفاة لينش. وكتبن "كانت لورا نوراً ساطعاً... طاقتها التي تمد الآخرين وروحها المرحة أعطتا بريقا لبدايات فرقتنا". وأضفن: "مواهبها القوية ساعدت في دفعنا إلى ما هو أبعد من الغناء في زوايا الشوارع، إلى المسارح في كل أنحاء تكساس وسط البلاد الغربي".

(فرانس برس)