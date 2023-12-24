2023-12-24 17:02:08 - المصدر: واع

متابعة - واعاقترب نادي برشلونة من تكبد مبلغ ضخم بسبب نجمه الإسباني بيدري خلال الموسم الحالي.ووفقاً لصحيفة "آس"، فإن برشلونة سيدفع 5 ملايين يورو إلى لاس بالماس، إذا خاص بيدري 45 دقيقة على الأقل في مباراتين بالليجا أو دوري الأبطال أو كأس الملك.وكان بيدري قد انتقل من لاس بالماس إلى برشلونة في 2019 مقابل 5 ملايين يورو، قبل أن يستمر في ناديه الأول لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.وأشارت إلى أن عقد بيدري ينص على حصول لاس بالماس على 5 ملايين، إذا وصل اللاعب إلى 100 مباراة في الليجا ودوري الأبطال وكأس ملك إسبانيا.وتحتسب المباراة، إذا لعب بيدري خلالها لمدة 45 دقيقة على الأقل.ووصل بيدري إلى 98 مباراة مستوفاة الشروط بقميص برشلونة، ويتبقى له خوض مباراتين فقط، كي يضطر البارسا للوفاء بالالتزامات المادية تجاه لاس بالماس.يذكر أن برشلونة يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة خلال الموسم الحالي، مما يعطله عن ضم لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي.المصدر : كورة