وزير الموارد: مؤشرات إيجابية بتحقيق خزين مائي جيد خلال العام 2024

2023-12-24 17:42:00 - المصدر: واع

بغداد- واع- حسن الفوازطرح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، مؤشرات إيجابية ترجح حدوث وفرة وتحقيق خزين مائي جيد خلال العام الجديد.وقال ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخزين المائي متدن لكنني أطمئن المواطنين بأننا نعمل حاليا على خزين جديد وما يردنا الى سد الموصل أكثر مما نطلقه من السد مما يبشر بتراكم خزين إضافي فيه وهذا مهم جدا لمواجهة احتياجاتنا للصيف القادم".وأضاف، أننا "في بداية الموسم مما يعزز ثقتنا بتحقيق خزين جيد للعام الجديد والاستهلاك في الشتاء أقل وكذلك التبخير قليل جداً، وهذه عوامل تعطينا القدرة على تحقيق خزين جيد لمواجهة الاحتياجات الزراعية ومياه الشرب والاحتياجات البشرية كافة خلال الصيف المقبل، لذلك اطمئنكم بأن الخزين سيكون جيداً، كذلك فإن تم إتمام الرية الأولى لموسم الزراعة الشتوي بأكثر من المساحة المخطط لها".وتابع ذياب أن "توقعات كميات المياه في حوضي نهري دجلة والفرات داخل تركيا وفي شمال العراق وكمية الثلوج المتساقطة هذا العام، جميعها أكثر من العام الماضي وأكثر من المعدل، وعند ذوبان الثلوج ستضاف كميات كبيرة من المياه من جنوب شرق تركيا وشمال شرق العراق عن طريق الزاب الأعلى وهناك ثلوج ايضاً في السليمانية تأتي الى سد دوكان ومن ثم إلى الزاب الأسفل ".ونوه بأن "هذه المياه ستأتي الى نهري دجلة والفرات، وسيكون العام القادم وفيراً ونحن نتابع كميات الثلوج الساقطة تباعاً ولدينا تصور عنها وكمية الماء المنتج في حالة ذوبان الثلوج هذه كلها تعطينا تصورا مستقبلياً دقيقاً حول واقع السنة المائية الجديدة التي سنمر بها".