توضيح من الداخلية حول المشاجرة بين ضابط ومدني في الكرادة

2023-12-24 18:00:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنويه من وزارة الداخلية

===============

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود محاولة اغتيال لأحد الضباط وشخص مدني في منطقة الكرادة ببغداد.

وتود وزارة الداخلية أن تنوه إلى أن الحادث كان عبارة عن خلاف بين شخصين داخل عجلة، أحدهما قام بإطلاق النار على الشخص الذي كان برفقته مما أدى الى إصابته في ساقه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من قام بإطلاق النار، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زالت التحقيقات جارية عن ملابسات هذا الحادث.

كما نجدد تأكيداتنا على معرفة الأخبار والمعلومات الأمنية من المصادر الرسمية حصراً.

================

٢٤ كانون الأول ٢٠٢٣