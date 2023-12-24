الركابي: معركتنا مع الدولار أوشكت على النهاية

2023-12-24 18:04:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء هشام الركابي، اليوم الأحد، أن معركتنا مع الدولار أوشكت على النهاية.وذكر الركابي في تغريده تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرادة التي تمتلكها حكومة السوداني في إجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية في العراق والإصرار على التصحيح، كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن، وشكلا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي".ونوه بأننا "قلناها سابقاً ونؤكدها اليوم، معركتنا مع الدولار أوشكت على النهاية".