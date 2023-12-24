الزراعة توافق على زيادة الدعم لبذور الشعير إلى 50٪ وبأثر رجعي

2023-12-24 18:08:00 - المصدر: واع

بغداد- واعوافقت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، على زيادة الدعم لبذور الشعير رتبة النواة من 30٪الى 50٪ وبأثر رجعي.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الزراعة عباس جبر المالكي، ترأس الاجتماع الـ 20 للمجلس الوطني للبذور بحضور الوكيل الإداري الدكتور مهدي سهر الجبوري، ومستشار الوزارة رائد الحداد والمستشار مهدي ضمد القيسي ".وأكد الوزير بحسب البيان، على "مواصلة العمل الدؤوب واستنفار كل الجهود لإنجاح الخطط الزراعية كما تم مناقشة الفقرات المدرجة على جدول الاجتماع وتصويب عدد آخر منها، كذلك الاطلاع على موقف تجهيز بذور الحنطة على المحافظات للموسم الزراعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤".وأضاف البيان، أنه "تم التصويت والموافقة على عدد آخر من الفقرات المدرجة على جدول الاجتماع ومنها زيادة الدعم لبذور الشعير رتبة النواة من ٣٠٪الى ٥٠٪ وبأثر رجعي وحسب الضوابط، كذلك الموافقة على عقد إكثار بذور فول الصويا مع الالتزام بالفقرات المحددة، فضلا عن الاطلاع على كتاب دائرة البستنة الخاصة بالبرنامج الوطني لإكثار نباتات الزينة وأزهار القطف، وكتاب دائرة الغابات ومكافحة التصحر حول البرنامج الوطني إكثار بذور محاصيل الأعلاف، كذلك كتاب دائرة الإرشاد والتدريب الزراعي".