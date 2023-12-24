رغم هطول الامطار.. 16 منطقة حدودية بدون" إنذار أحمر" بين العراق وايران

2023-12-24 18:21:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

نفى مسؤول حكومي، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، اطلاق ما اسماه "الإنذار الأحمر" خشية تدفق سيول جارفة على الشريط الحدودي بين العراق وإيران.

وقال مدير ناحية قزانية (93 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" 16 منطقة حدودية بين العراق وايران ضمن مناطق شرق ديالى شهدت امطارًا بمعدلات متفاوتة لكن وفق تقرير الانواء الجوية لن تؤدي الى تدفق سيول جارفة تهدد الطرق والقرى والمناطق الزراعية ضمن محيط الشريط الحدودي".

وأضاف، انه" في ضوء تقرير الانواء الجوية لن يعلن عن اي انذار احمر لمناطق شرق ديالى الحدودية، نافيا ما تردد في بعض منصات التواصل عن احتمالية تدفق سيول جارفة خلال الساعات المقبلة".

واشار الخزاعي الى ان" اطلاق الانذارات تعتمد بشكل مباشر على تقارير الانواء الجوية وهي من تحرك خلية الازمة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية من اجل تفادي اي تداعيات سواء محاصرة قرى او قطع طرق كما حدث في سيول السنوات الماضية".

وتتعرض المناطق الحدودية بديالى مع إيران وخاصة ناحية قزانية، وناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) سنويا وخلال موسم الشتاء والربيع الى موجات سيول قادمة من إيران.

وأقدم الجانب الإيراني في الموسم الشتوي العام الماضي على تغيير مسارات السيول نحو الأراضي الإيرانية ومنع تدفقها للحدود العراقية بسبب أزمة المياه في بعض المناطق الحدودية الإيرانية بحسب مسؤولين من تلك البلاد.