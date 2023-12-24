2023-12-24 19:02:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس الى انتهاء الحالة الجوية الممطرة في مدن إقليم كردستان فجر غد الإثنين.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023) "فجر وصباح الاثنين متوقع ان تنتهي الحالة الجوية التي استمرت بالتأثير على اغلب مدن اقليم كردستان، ولكن تستمر بعض الهطولات نواحي السليمانية وشمال أربيل مع استمرار الهطول الثلجي على قمم الجبال، وهذا ينتهي تدريجيا خلال ساعات النهار".

ولفت الى "فرص لهطول خفيف للامطار الليلة يشمل العاصمة بغداد وديالى مع بعض الغزارة في غرب ديالى".

وأشار الى "استقرار الأجواء في كافة المدن لغاية مساء يوم الاربعاء المقبل حيث تبدأ حالة جوية ممطرة جديدة تركيزها يكون في مدن وسط وغرب البلاد وبعض مدن الجنوب تستمر لغاية الجمعة".

ونوه عطية الى "صباح غد الاثنين متوقع ان يتشكل الضباب الكثيف شرق البصرة وجنوب ميسان وشمال الموصل ودهوك والسليمانية"، مستبعدا "وجود موجة باردة، لكن هناك انخفاض طفيف يومي الثلاثاء والاربعاء ، تعود لترتفع بعدها".