2023-12-24 19:08:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تغلب نادي النجف على ضيفه نادي القاسم بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي اليوم الأحد عند الساعة الخامسة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه عند الدقيقة 78 عن طريق اللاعب طاهر حميد.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من امجد كامل حكم ساحة، يساعده مصطفى عبد الرزاق مساعد أول، ومحمد عماد مساعد ثانٍ، وعلي احمد حكم رابع، ومهند مناف حكم "فار".