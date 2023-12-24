5 انتصارات وتعادل وحيد بدوري نجوم الصالات

2023-12-24 19:30:51 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شهد يوم الأحد، إقامة 6 مباريات ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة الصالات.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز نادي أمانة بغداد على بلدية البصرة بنتيجة 6-1، وفوز الحشد الشعبي على غاز الجنوب بنتيجة 5-2، وفوز القوة الجوية على نينوى بنتيجة 3-2.

كما شهدت المباريات البقية، فوز نادي الدفاع الجوي على مصافي الوسط بنتيجة 6-2، وفوز الشرطة على الشباب البصري بنتيجة 9-4، وتعادل نفط الوسط أمام الموارد المائية بنتيجة 2-2.