2023-12-24 19:34:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأشاد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الأحد، بتعاون المنظمات الدوليَّة والإقليميَّة مع العراق في مواجهة آفة الفساد ونشر قيم النزاهة والحفاظ على المال العام، لا سيما المنظمات التابعة للأمم المتحدة خاصة مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة في بغداد.ونوه حنون خلال لقائه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في العراق، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، بـ"النشاطات والبرامج المشتركة المنعقدة بالتعاون بين الهيئة والمكتب"، لافتاً إلى أن "من ضمن المشاريع المستقبليَّة بين الطرفين الإعداد والتهيئة للاستراتيجيَّة المقبلة للنزاهة ومكافحة الفساد التي من المؤمل تطويرها والإفادة من سابقتها، ووضع أدوار فيها للقطاع الخاص وقطاعات أخرى".من جانبه، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العراق علي البرير أن "تقارير مكتبه عن العراق تتسم بالإيجابيَّة والتنويه بسرعة الإنجاز وإنفاذ القرارات بصورة غير مسبوقة"، لافتاً إلى أن "(UNODC) سيعزز دعمه ويكثفه بعد أن لمس تطوراً في الأداء وتنفيذ البرامج"، مبيناً أن "أهم مشروعين سيتم تقديم الدعم لهما والعمل على إنجاحهما هما: دعم الحوكمة وعملية التنمية".وأضاف البيان، أن "الجانبين اتفقا على أهميَّة دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة دورات وعقد ورش عمل، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق في استخبارات الماليَّة قبل وقوع الفساد وتهريب الأموال، والإشادة بالورش والبرامج المنفذة من مكتب الأمم المتحدة في بغداد في الهيئة، وتوجه الهيئة الجديد لعقد مؤتمرات دوليَّة في العراق".