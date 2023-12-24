القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات الدولية في ذي قار

2023-12-24 19:42:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد (24 كانون الاول 2023)، القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات "دوليا" بحوزتهم 100 كيلو من حبوب الكبتاجون في محافظة ذي قار.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة المخدرات دوليا في محافظة ذي قار".

واضاف، ان "المتهمون، كان بحوزتهم 100 كيلو من حبوب الكبتاجون المخدرة".