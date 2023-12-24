البصرة تتساءل: لماذا لاتتعطل أجهزة رنين عيادة مدير الصحة خلافا للمستشفيات؟

2023-12-24 19:44:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

تساءل مواطنون بصريون عن مدى قانونية امتلاك وتفرغ مدير صحة البصرة عباس التميمي، لعيادة خاصة، خصوصا وان عيادته مختصة بالفحص بالرنين المغناطيسي وغيرها من الاجهزة التي تفتقدها المستشفيات الحكومية في المحافظة وتتعرض لتعطل بشكل دائم.

ورصدت "بغداد اليوم" مقطع فيديو لاحد مواطني محافظة البصرة، امام العيادة الخاصة لمدير صحة البصرة عباس التميمي، متسائلا عن مدى ارتباط تعطل اجهزة الرنين المغناطيسي في المستشفيات وعدم تعطلها في العيادة الخاصة لمدير الصحة، خصوصا وان الفحص في هذا الجهاز يتطلب اموالا طائلة تصل بين 200 و500 الف دينار للفحص الواحد، متسائلا عما اذا كانت اجهزة التميمي "مؤيدة من الله ولاتتعطل" على خلاف اجهزة المستشفيات الحكومية!؟





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