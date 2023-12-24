المصارف الخاصة: الاتفاق على تمويل الاستيرادات من تركيا بالدينار العراقي

2023-12-24 19:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أن الأيام المقبلة ستشهد تواصلا مستمرا بين العراق وتركيا بناءً على توجيه الحكومة العراقية، لتنفيذ الاتفاق الأخير الخاص بتمويل التجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الاستيرادات ستمول بالدينار العراقي.وقال الحنظل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة الوفد العراقي الى تركيا خلال الأيام الماضية، أسفرت عن تشكيل لجنة عراقية – تركية، تهدف الى تنفيذ التعاون المصرفي وتمويل التجارة بين البلدين".وأضاف، أن "الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة جدا، في تمويل التجارة من خلال الدفع بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية، ونحنى نرى أن سعر صرف الدولار سيشهد انخفاضا في السوق الموازي، بسبب الاتفاقات العراقية مع دول الجوار لتمويل التجارة الخارجية".وبين الحنظل، أن "صغار المستوردين العراقيين من تركيا، تجري لهم عملية تنظيم مع المصارف الخاصة لتمويل استيراداتهم بالدينار العراقي".في الأثناء أفاد مصدرا حكوميا في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في ضوء التطورات الإيجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، فقد وجه السيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة (عراقية - تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الأعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء ، ذلك بما يخدم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين".وأضاف، أن "رئيس الوزراء وجه كذلك بفتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية ، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) والتي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته المدافعة عن استقرار الأسعار في العراق".