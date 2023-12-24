بعد ضمان 50% من مقاعد المحافظات.. الاطار التنسيقي يكشف عن 3 خطوات قادمة- عاجل

2023-12-24 19:58:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، عن 3 خطوات قادمة للإطار التنسيقي في ضوء النتائج شبه النهائية لانتخابات 18 كانون الأول.

وقال الكاظمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، انه "في ضوء النتائج شبه النهائية التي اعلنتها المفوضية بات معلوم بان الاطار لديه اكثر من 50% من مقاعد مجالس محافظات الوسط والجنوب باستثناء البصرة"، لافتا الى ان "الاطار بدء مباحثات مبكرة عقب اعلان النتيجة وقرر تشكيل تحالف الاطار في كل محافظة".

وأضاف، ان "تشكيل الاطار في كل محافظة سياخذ على عاتقه 3 خطوات ابرزها بدء خارطة طريق تعتمد على وضع آلية توزيع المناصب سواء المحافظ ونائبه وصولا الى رئيس المجلس ونائبه حسب المقاعد لكل تكتل في قوى الاطار"، لافتا الى أن "بغداد ستدعم الخطوات التي من شانها تسريع وتيرة تشكيل الحكومات ".

واشار الى ان "هدف الاطار تشكيل حكومات فعالة داعمه لمسارات الحكومة المركزية في ابعاد دعم الاعمار وتوفير الخدمات وايجاد حلول لاي مشاكل عالقة".

ويبلغ عدد مقاعد مجالس المحافظات في عموم العراق 285 مقعدا، وحققت كتل دولة القانون وتحالف نبني، نتائج متقدمة وحازت على اعلى الاصوات في معظم المحافظات الوسطى والجنوبية، في ظل مقاطعة التيار الصدري للانتخابات.