مصدر حكومي يكشف عن اجراءات السوداني لتخفيض الدولار لسعره الرسمي

2023-12-24 19:58:58 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، عن اجراءات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتخفيض سعر صرف الدولار الى سعره الرسمي (1320 ديناراً).

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وفي ضوء التطورات الايجابية التي يشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي وجه رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة مشتركة (عراقية - تركية) تمثل قوى السوق ومن منظمات اقتصادية عراقية وتركية بين البلدين وتضم من الجانب العراقي رابطة المصارف العراقية الخاصة ومجلس الاعمال العراقي التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي، وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها الى رئيس مجلس الوزراء، ذلك بما يخدم الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الجارين".

كما وجه السوداني وفقاً للمصدر الى "فتح حوار مباشر حول موضوع (الصفقة المتكافئة) من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من السلال الأربعة الداعمة للأسعار(الغذائية، الدوائية، الإنشائية، قطع الغيار) التي اقترحها رئيس مجلس الوزراء في سياسته الدفاعية عن استقرار الأسعار في العراق".

يشار الى ان الدولار في الأسواق المحلية، يشهد تراجعاً ملحوظاً حيث سجل مساء اليوم الأحد 150000 ديناراً للدولار.

وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ان "المعركة مع الدولار أوشكت على النهاية".

وكتب الركابي في تغريدة بموقع (إكس) مساء اليوم ان "الإرادة التي تمتلكها حكومة السوداني في اجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية في العراق والإصرار على التصحيح كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن، وشكلتا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي، قلناها سابقا ونؤكدها اليوم معركتنا مع الدولار اوشكت على النهاية".