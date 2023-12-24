التجارة: صرف الحصة التاسعة المحجوبة للعوائل المحدثة لبياناتها

2023-12-24 20:26:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – فليح العبيديأكدت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أنها ستصرف الحصة التاسعة من السلة الغذائية ومعها العاشرة للعوائل التي حدثت بياناتها بعد أن أتخذ إجراء بحجبها عنهم نتيجة تأخرهم في التحديث.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة مثنى جبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جميع العائلات التي راجعت مراكز التحديث حتى الاول من تشرين الثاني الماضي وحدثت بياناتها وحصلت على الرقم السري الخاص ببطاقاتهم الإلكترونية سيتم إعادتهم الى نظام السلة الغذائية بشكل فوري تلقائي".ولفت إلى أن "تلك العائلات ستحصل على السلة العاشرة وسيتم أيضا توزيع دفعة تعويضية عن السلة التاسعة لهم ".