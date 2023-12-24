وكالة الاستخبارات تطيح بمنتحل صفة ضابط برتبة "عميد" في النجف الأشرف

2023-12-24 21:16:06 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأحد، عن الإطاحة بشخص انتحل صفة ضابط برتبة "عميد" في النجف الأشرف، فيما أشارت إﻟﻰ اعتقال ثلاثة تجار مخدرات بالمثنى.وقالت وكالة الاستخبارات في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز وكالة الاستخبارات (خلية الصقور الاستخبارية)، تمكنت من إلقاء القبض على شخص انتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف".وأضافت، أن "ذلك جاء استناد الى معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة، والتي مكنت مفارزنا من القبض عليه في محافظة بغداد".وبعملية منفصلة، ذكرت الوكالة أن "أبطال خلية الصقور وبالاشتراك مع مكافحة المخدرات في المثنى، ألقت القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في المحافظة وفقاً لمذكرات قبض قضائية أصولية"، موضحة أن "جميع المتهمين أحيلوا إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".