بصوت "مزيف" خشية على حياتهم.. مواطنون يشكون "استحواذ متنفذين" على اراضيهم في الموصل

2023-12-24 21:30:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أطلق مواطن من اهالي الموصل في محافظة نينوى، عبر "بغداد اليوم"، مناشدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني والمراجع الدينية والشخصيات السياسية، للتدخل العاجل لتخليص اراضيهم السكنية من استحواذ وسيطرة متنفذين.





وقال المواطن الذي ارسل مقطع فيديو لـ"بغداد اليوم"، واضطر الى تغيير والتلاعب بصوته الاصلي "خشية على حياته من متنفذين"، ينسبون انفسهم الى الحشد، ان "اراضي سكنية في منطقة تدعى جليوخان موزعة منذ التسعينات ويبلغ عددها 6 الاف قطعة سكنية، ولايستطيع اصحابها البناء بها بسبب منعهم من قبل جهات متنفذة".









وبين المواطن، انه اضطر لتغيير صوته في مقطع الفيديو المسجل، لأنه صور مقطعا مصورا قبل هذه المرة للاراضي بالقرب من دائرة الكهرباء، وجاءت جماعات تنسب نفسها للحشد سألت منتسبي الدائرة عن الشخص الذي قام بالتصوير.





واوضح أن الاراضي يحدها خندق تم حفره من قبل تنظيم داعش الارهابي، ويمنع منعا باتا ان نصل الى اراضينا الان، مشيرا الى ان بعض الجهات حولت الاراضي الى مقلع للحصى والسبيس ومعظم اراضي المواطنين تم تخريبها بسبب الحفر هناك ما ادى لضياع معالم الافراز.





واكد انه سبق للمحافظ نجم الجبوري ان ناشد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي لاصدار اوامر خاصة لمعالجة المسألة وتخليص الاراضي من يد المتنفذين، لكن لم يحصل شيء.

وناشد المواطن السوداني والمراجع الدينية بالتعامل مع قضيتهم كما تم التعامل مع قضية اراضي الجادرية ومحاولات الاستحواذ عليها.

واكد ان المواطنين من اصحاب الاراضي يخشون الحديث خوفا على حياتهم.





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