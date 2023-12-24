الإطاحة بمنتحل صفة عميد في بغداد

2023-12-24 21:30:18 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة أمنية، اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، القبض على متهم بانتحال صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف.

وذكر بيان لمديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تلقته "بغداد اليوم"، ان مفارز "من (خلية الصقور الاستخبارية) تمكنت من إلقاء القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة (عميد) في محافظة النجف الأشرف، ذلك استناداً الى معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة تمكنت مفارزنا من خلالها من القبض عليه في محافظة بغداد".

وأشار البيان الى انه "وبعملية منفصلة قامت بها مفارز خلية الصقور بالاشتراك مع مكافحة المخدرات في المثنى أسفرت من خلالها عن إلقاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في المحافظة وفقاً لمذكرات قبض قضائية اصولية".

واحيل جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل" وفقاً للبيان.