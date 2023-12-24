ترجيح لمتغيرات سياسية.. هل تكسر مجالس المحافظات "الصورة النمطية" عنها؟

2023-12-24 21:42:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر عضو مجلس النواب يوسف السبعاوي، اليوم الاحد (24 كانون الاول 2023)، ان مجالس المحافظات منصوص عليها بالدستور، فيما اعتبر انه لايمكن الحكم على كونها حلقة زائدة ام لا في الدورة الجديدة، متوقعا ان يكون لها تاثيرا مختلفا نتيجة للمتغيرات السياسية.

وقال السبعاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "النتائج شبه النهائية لانتخابات مجالس المحافظات باتت واضحة من خلال معرفة مقاعد القوائم الفائزة وايهما تصدر المشهد لكن بالمحصلة انها اول انتخابات تجري منذ 10 سنوات لاختيار المجالس وافرزت رؤى سياسية جديدة".

واضاف، ان "مجالس المحافظات منصوص عليها في الدستور ولديها صلاحيات وتشكل حلقة وصل مع الحكومة المركزية من ناحية رفع العبء عنها في ملفات كثيرة لكن لايمكن الان حسم الموقف من تاثيرها وفعاليتها في الدورة الجديدة دون بدء عملها"، مستدركا: "لكن المتغيرات السياسية تفرض على المجالس تغيير تعاملها مع هموم المواطنين بشكل مباشر".

واشار الى ان "تشكيل الحكومات المحلية في ديالى وكركوك وبغداد ونينوى سيكون معقدا وصعبا بعض الشيء قياسا بالمحافظات الاخرى ما يعني انها ستحتاج الى وقت اكثر لحسم التوافقات وصولا الى طرح رؤى تشكيل الحكومة المحلية بدعم المجلس".

وتابع، ان "المجالس لديها صلاحيات في الرقابة والتغييرات والاستجوابات وهي الاقرب للمناطق مايعني ايجابياتها يجب ان تدعم معالجة هموم المواطنيين بالفترة القادمة".

ويجرى نقاش عن عدم اهمية مجالس المحافظات وكونها "حلقة زائدة"، خصوصا مع غيابها منذ 2019 وحتى 2023 دون وجود تأثير لغيابها، بل يرى البعض تغييرا ايجابيا لغيابها من حيث تمكن بعض المحافظين من تقديم الخدمات والنهوض بواقع محافظاتهم بعيدا عن مساومات الكتل السياسية من خلال مجالس المحافظات.