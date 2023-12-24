التعادل يحسم ديربي بغداد وفوزان ثمينان للنجف وزاخو

2023-12-24 21:59:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

خيم التعادل الإيجابي (1-1) على قمة القوة الجوية والطلبة، مساء اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023)، بملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، ضمن الجولة 11 من دوري نجوم العراق.

ونجح نهاد محمد في تسجيل هدف السبق للطلبة في الدقيقة 30، بعد تسديدة على يمين حارس القوة الجوية محمد حميد.

وتمكن يوسف فوزي من إدراك التعادل للقوة الجوية في الدقيقة 36، إثر تصويبة قوية من مسافة بعيدة غيرت اتجاهها.

وحفل ديربي بغداد بإثارة وندية، حيث تعاطفت العارضة مع أصحاب الأرض بإبعادها رأسية من الغاني دينيس أنتوي.

وتصدى حارس الطلبة دولفان مهدي لتصويبة علي جاسم، التي سبقتها رأسية أيمن حسين لكنها علت العارضة بقليل.

وأشهر حكم اللقاء الدولي مهند قاسم 9 بطاقات ضد الفريقين، مع حالة طرد ضد مدافع الجوية باكاري بالدقيقة 55.

ورفع القوة الجوية رصيده إلى 26 نقطة في صدارة الترتيب، بينما أصبح رصيد الطلبة 16 نقطة بالمركز السابع.

وشهدت المباراة قبل انطلاقها احتفالية إعادة تأهيل ملعب الشعب الدولي، بمشاركة نخبة من الفنانين والشعراء.

كما تخللها فعاليات ثقافية وفنية ورياضية مختلفة أقيمت تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

وبذات الجولة تغلب النجف على ضيفه القاسم بنتيجة (1-0) مساء اليوم الأحد بملعب النجف الدولي.

واقتنص طاهر حميد هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 76 عبر رأسية جميلة، وسط فرحة عارمة من أنصار الغزلان.

ورفع النجف رصيده إلى 13 نقطة متقدما إلى المركز 11، وبقي رصيد القاسم عند النقطة 12 بالمركز 14.

وفي مباراة ثانية، انتزع نوروز فوزا كبيرا من ضيفه النفط بنتيجة (3-1)، بملعب السليمانية الدولي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نوروز (2-1)، حيث نجح أصحاب الأرض بالتسجيل أولا في الدقيقة 29 عن طريق المحترف إبراهيم غباد آموسي، وتمكن النفط من تعديل النتيجة عن طريق المحترف أوكيكي أوفلابي في الدقيقة 34.

وأضاف نوروز هدفه الثاني عن طريق سيفان عمر عند الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني عاد آموسي ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه نوروز في الدقيقة 55.

وبهذا الانتصار الثمين، تقدم نوروز للترتيب الرابع مؤقتا برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد النفط عند النقطة 14 بالمركز العاشر.

في حين اقتنص زاخو انتصارا ثمينا من مستضيفه الكرخ (1-0)، اليوم الأحد على ملعب الكوت الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 11.

وخطف المحترف البرازيلي، باتريك مارسيلينو، هدف الفوز لزاخو في الدقيقة 15، إثر رأسية على يمين حارس الكرخ.

ولم يشكل الكرخ خطورة على مرمى علي كاظم، باستثناء رأسية كارلوس كايو التي عانقت الشباك، لكن تقنية "الفار" ألغت الهدف بداعي وجود خطأ.

وكسب زاخو اليوم 6 نقاط دفعة واحدة، مستفيدا من قرار رابطة دوري نجوم العراق بمنحه 3 نقاط بعد نجاح اعتراضه على الشرطة.

وقفز الضيوف 7 مراكز ليصلوا إلى الترتيب السادس، برصيد 17 نقطة، بينما تراجع الكرخ إلى المركز 19 (قبل الأخير) بـ 10 نقاط، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.