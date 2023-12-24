رئيس الجمهورية والسيدة الأولى يحضران مراسم قداس في كنيسة مار يوسف بالسليمانية

2023-12-24 22:34:01 - المصدر: واع

بغداد – واعحضر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم الأحد ، مراسم القداس الذي أقيم في كنيسة مار يوسف في محافظة السليمانية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الرئيس هنأ المسيحيين والعراقيين عامة بعيد ميلاد السيد المسيح (عليه السلام)"، مؤكدا "أهمية التكاتف والتضامن وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار من أجل نهضة العراق وتطوره وتقدمه. كما استذكر شهداء فاجعة الحمدانية، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم وشهداء العراق بواسع رحمته".وعبّر رشيد، عن أمله بأن تكون هذه المناسبة المباركة بداية لنهاية معاناة الأشقاء الفلسطينيين ووقف العدوان والقصف الهمجي على قطاع غزة وأن يعم السلام في العالم .