مسيحيون محتفلون: أمنياتنا أن يعم السلام والمحبة في العراق

2023-12-24 23:22:00 - المصدر: واع

بغداد- واع- فاطمة رحمةأعرب مواطنون مسيحيون محتفلون، بأعياد ميلاد السيد المسيح ورأس السنة، عن أمنياتهم بأن يعم السلام والمحبة في العراق والعالم أجمع.يقول راعي كنسية انتقال مريم العذراء القس مدين شامل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عيد الميلاد هو عيد تجدد وفرح، والشعور الداخلي بالسلام، ومشاركة المسلمين معنا في الاحتفالات ليس جديداً ويدل على قربهم منا والمحبة التي تجمع الشعب العراقي، كما إن المسيح للجميع".بدورها تذكر المواطنة مهى عمانوئيل أن "أمنياتنا أن يعم السلام في كل بلدان العالم لاسيما العراق لأن الحروب والمشاكل التي صارت أتعبت العراقيين، ونتمنى أن يبقى بلدنا للمسيحيين والمسلمين وللصابئة والإيزيدين ولكل الأديان، فكلنا شعب واحد وأن تسود المحبة إلى الأبد".وتشير المواطنة صباح إبراهيم إلى أن "ميلاد السيد المسيح هو ميلاد المحبة والسلام ونحن ننطلق من مبدأ السلام ليعم في عراقنا الحبيب ونحن وكل الأديان طول حياتنا معاً ويجمعنا السلام".ويكتفي المواطن ابراهيم نوفل بالقول لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنني "أتمنى أن يعم السلام في العالم، والسعادة والسلام للعراق".