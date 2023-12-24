ريال مدريد يحسم مصير خوسيلو وكيبا

2023-12-24 23:28:02 - المصدر: واع

متابعة - واعكشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن موقف ريال مدريد من التعاقد بشكل نهائي مع الثنائي كيبا أريزابالاجا وخوسيلو ماتو.وتعاقد ريال مدريد مع كيبا، في بداية الموسم، قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة، بعد إصابة حارسه تيبو كورتوا.وفي نفس الفترة، تعاقد الريال مع خوسيلو، قادمًا من إسبانيول، لتعويض رحيل كريم بنزيما، وذلك مقابل 500 ألف يورو، مع خيار شراء مقابل 1.5 مليون يورو، وذلك بعد هبوط الفريق الكتالوني.وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد سعيد بخوسيلو كخيار هجومي للخطة B.وسجل خوسيلو (33 عامًا) ثمانية أهداف في جميع المسابقات، ويعتمد عليه أنشيلوتي في العديد من المباريات، خصوصًا بعد إصابة فينيسيوس جونيور.أما بالنسبة لكيبا أريزابالاجا، فإنه سيعود إلى تشيلسي في نهاية الموسم، حيث يكافح لاستعادة مكانه الأساسي من الأوكراني أندري لونين.ومن المقرر أن يعود كورتوا للمشاركة مع ريال مدريد، عقب نهاية الموسم الجاري، ووقتها سيكون الأقرب للعب بشكل أساسي.