بعد 4 أشهر.. الكشف عن جريمة قتل امرأة والقبض على قاتلها في ميسان

2023-12-24 23:50:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مفارز قيادة شرطة محافظة ميسان اليوم الأحد (24 كانون الأول 2023) عن تفاصيل جريمة قتل امرأة في وقت سابق وسط مدينة العمارة.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم" انه "وبعد تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام/ شعبة مكافحة إجرام البلدة، وبجهود أمنية كبيرة على إثر عمليات تتبع، والاعتماد على المصادر الموثوقة، ومتابعة حيثيات الجريمة، كونها من الجرائم الغامضة، وعلى مدار (4) أشهر على وقوعها، تمكن فريق العمل من التوصل الى القاتل وصدور مذكرة إلقاء قبض بحقه وفق المادة (406 / 1/أ) وإلقاء القبض عليه بتهمة القتل العمد".

واعترف المتهم "خلال التحقيق معه بجريمته مدعيا ارتكابه للجريمة بسبب خلافات ومشاكل اجتماعية، كونه يسكن بالقرب من دار المجني عليها" وفقاً للبيان.

وأشار الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وتصديق أقواله بدائيا وقضائيا وإحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".